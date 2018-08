Opbouw Circus Barani vertraagd door geparkeerde auto's

Het circus zou eigenlijk maandag beginnen met opbouwen op het plein, maar de gemeente Súdwest-Fryslân had gevraagd of het circus een dag later kon komen in verband met de wielerwedstrijd BinckBank Tour. Er zouden borden worden geplaatst met een parkeerverbod, maar de gemeente heeft dat vergeten. Toen de circusauto's maandagochtend arriveerden, stonden er allemaal geparkeerde auto's op het plein.

Robert Zinnecker van het circus is niet te spreken over de gang van zaken. Als de eerste voorstelling, woensdagmiddag om 15:00 uur, niet door kan gaan, zal Barani de gemeente aansprakelijk stellen voor de extra kosten of de gemiste inkomsten. De gemeente geeft toe dat er iets is misgegaan.

Om half zes dinsdagmiddag wordt de laatste auto weggehaald door de eigenaar. Ondertussen zijn de werknemers van het circus begonnen met het plaatsen van hekken en de voortent. Ze doen er alles aan om op tijd klaar de zijn voor de eerste voorstelling. De paarden, geiten en lama's die zo lang moesten wachten, hebben de gelegenheid gekregen om even in de buitenlucht rond te lopen en iets te drinken voordat ze op Plein 1455 een plekje konden krijgen.