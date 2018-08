Waterschap pakt exotische woekerplanten bij Veenwouden aan

Watercrassula hoort eigenlijk niet thuis in Nederland. Het plantje is ingevoerd als aquarium- en vijverplant. De plant vermeerdert zich vlug, en vormt een dichte deklaag over het water. Andere planten en dieren worden verdrongen.

Met een campagne roept Wetterskip Fryslân mensen op om geen exotische planten en dieren in de natuur weg te gooien of los te laten. De watercrassula kan het beste in de grijze container.