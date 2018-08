"Wij zijn er zaterdag nog overheen gereden"

In de Italiaanse havenstad Genua is de brug van de snelweg A10 ingestort. Daarbij zijn in ieder geval 22 slachtoffers gevallen. Acht mensen zijn gewond geraakt. Gerry de Bruin uit Drachten is op dit moment met zijn gezin op vakantie in de Italiaanse stad. Hij heeft de plek van de ramp bezocht. "Het is een ramp hier, verschrikkelijk."

De Bruin ziet reddingswerkers aan het werk. Het komt op hem niet erg gecoördineerd over. "Het lijkt of ze niet weten wat ze moeten doen." De Italianen zelf zijn verbijsterd en ze praten veel. "Ze zijn druk aan het telefoneren en praten. In de stad zelf zijn veel politie-agenten en helikopters."

"Afgelopen zaterdag zijn we nog over de brug gereden, dus dat geeft er wel een extra tintje aan. Het weer was erg slecht, veel regen. Er stond niet veel wind. Men zegt nu dat het door het weer komt, maar dat lijkt me sterk. Het is heel vreemd dat een brug zomaar plotseling kan instorten."