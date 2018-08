Dominant Heerenveen doet goede zaken voor klassement met tweede dagzege bij Woudsend

Verderop in de wedstrijd was er wel iemand die de protestvlag in het want hing. Dat was bij de onderste ton. De skûtsjes van Joure, de Súdwesthoeke en Earnewâld wilden er tegelijkertijd omheen. Ze raakten elkaar niet, maar de bemanning van Joure trok wel de rode protestvlag. Ze vonden dat ze te weinig ruimte gekregen hadden. Het protest is niet ingediend.