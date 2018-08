Paspoorten verscheurd: Friezen raken per ongeluk Nederlandse nationaliteit kwijt

De 80-jarige Jan Bouma woont al 40 jaar in Bergen, in Duitsland. Daar heeft hij les gegeven aan kinderen van Nederlandse militairen. Toen zijn school werd opgeheven, is hij met zijn vrouw Hinke in Duitsland blijven wonen.

De Bouma's verlengden vorig jaar hun Duitse paspoorten. Toen vroegen ze wat ze moesten doen om ook de Nederlandse paspoorten te verlengen. Volgens de Duitse autoriteiten was dat geen probleem. De verbijstering was dan ook groot toen ze in Winschoten hun Nederlandse paspoorten kwamen verlengen. Die werden verscheurd.

Bouma wil nu zijn nationaliteit terug hebben. Hij heeft altijd in Nederland belasting betaald, en hij krijgt ook een Nederlands pensioen. Hij weet niet of hij daar nu nog wel recht op heeft. Bouma heeft de Nationale Ombudsman een brief geschreven, maar daar heeft hij nog geen antwoord op.