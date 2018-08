Jonge kraanvogel op Delleboersterheide

Ondanks de grote droogte slaagde het paartje erin het jong groot te brengen. Het jong is nu tien weken oud en kan al vliegen. Daardoor is het jong minder kwetsbaar, omdat het eerder kan vluchten als het nodig is. De kraanvogel wordt gezien als keurmeester van natuurgebieden, omdat de vogel veel eisen heeft. Het land moet nat zijn, er moeten veel insecten en kikkers zijn en het moet er rustig zijn. It Fryske Gea roept recreanten op om afstand te houden en de wandelpaden te gebruiken. De natuurorganisatie hoopt dat de kraanvogels terugkeren en dat dit het begin is van een populatie in het gebied.