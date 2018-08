Rookbeleid MCL voorbeeld voor ziekenhuizen in binnen- en buitenland

Het MCL is in januari begonnen met het nieuwe rookbeleid. Op het terrein van het ziekenhuis mag niet gerookt worden, ook niet op het parkeerterrein. "We hebben buitenportiers die mensen aanspreken," zegt Frits Mostert van het MCL. Het beleid pakt goed uit, want er wordt al veel minder gerookt, zegt hij. "We vinden nog wel eens een peuk, maar we zijn tevreden."

Er zijn ook borden neergezet, en er worden flyers uitgedeeld. "Patiënten die roken, reageren in het algemeen goed op het beleid. Als een buitenportier een patiënt aanspreekt, dan gaat de peuk meestal wel uit," zegt Mostert.