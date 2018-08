Veel schade bij ongelukken in Fryslân

Er waren dinsdagochtend drie ongelukken in het Friese verkeer. In verband met een zwaar ongeluk is de N381, de weg van Drachten naar de Drentse grens, volledig afgesloten. Hier is een vrachtwagen in botsing gekomen met een auto. De vrouwelijke bestuurder van de personenauto is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.