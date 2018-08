Liesette Bruinsma van Wommels heeft haar eerste medaille op het EK parazwemmen in het Ierse Dublin gehaald. Op de 50 meter vrije slag haalde ze de zilveren medaille. De 17-jarige blinde zwemster zag dat Maryna Piddubna uit de Oekraïne sneller was. Bruinsma zwom 30.54, Piddubna haald met 30.22 een wereldrecord. Dat record had Bruinsma met 30.71 in bezit.

Het EK parazwemmen duurt nog tot en met zondag 19 augustus.