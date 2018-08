OM wil recidivist twee jaar in de cel hebben

De man wordt er van verdacht kleren, een camera en een sportduikersonderdelen uit een busje te hebben gestolen. Ook zou hij een woninginbraak hebben gepleegd en daar een pinpas hebben meegenomen. Met de pas zou hij verschillende keren kleine bedragen hebben gepind.

Gestolen bedrijfsbus en boottrailer

Eind april trof de politie de man aan in een gestolen bedrijfsbus. In de bus lagen een gestolen laptop en een muziekinstallatie.

In dezelfde tijd zou hij ook een boottrailer met boot en een fiets hebben gestolen en bij een inbraak vernielingen hebben aangericht.

De Leeuwarder bekent de zaken waarbij zijn DNA is aangetroffen, de andere zaken ontkent hij.

In zijn proeftijd

Het Openbaar Ministerie weegt de inbraken in zijn proeftijd mee. Hij had nog zes maanden voorwaardelijk. Het OM vindt dat de man die maanden nu moet uitzitten. De rechter doet over twee weken uitspraak.