Laatste dag Karen Bies in Belmullet: "Ik heb contacten voor het leven gemaakt"

De opdracht voor Karen Bies in het uitwisselingsproject is dat ze een verhaal schrijft. En daarvoor haalt ze onder meer inspiratie uit wat ze in Belmullet meemaakt en hoort. "Ik ga hier vaak even naar de pub. Daar kwam ik een stel tegen, we raakten aan de praat. Ze vertelden me dat ze de vrijdag erop gingen trouwen. Ik vertelde dat ik ook met een trouwerij bezig ben in mijn verhaal. Toen nodigden ze me uit voor de trouwerij. Nu ben ik vrijdag op een echte Ierse bruiloft geweest. Dat was echt geweldig. Het was met 200 mensen en het duurde van twee uur 's middags tot vier uur 's nachts. Dat gaat me echt bijblijven."