Hurdegaryp profiteert het meest van festival Psy-Fi

Ongeveer de helft van de bezoekers aan het festival Psy-Fi komt maandag al aan. En dat terwijl het festival zelf pas woensdag begint in het Groene Stergebied bij Leeuwarden. Het gaat in totaal om 13.000 bezoekers. En die mensen verblijven niet alleen op het festivalterrein; ze moeten bijvoorbeeld ook boodschappen doen. Dat is komend weekend in Leeuwarden wat lastiger, want dan trekken de wandelende Reuzen naar verwachting honderdduizenden mensen.