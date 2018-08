Friese scheurkalender 2019 zoekt bijdragen

Groningen, Drenthe en Overijssel, die hebben al een eigen provinciale scheurkalender, maar Fryslân ontbreekt nog in dat rijtje. Terwijl het een perfect relatiegeschenk zou zijn voor de decembermaand. Althans, dat stelden studenten van de Hanzehogeschool Groningen in een onderzoek. En daarom moet er ook voor Fryslân zo'n jaarlijkse kalender komen, met bijdrages van Friezen over wat ze bezighoudt, raakt of wat opvalt in de provincie. Persoonlijke foto's, gedichten en korte verhaaltjes. Momenteel heeft de redactie van de Fryske Skeurkalender zo'n 175 inzendingen binnen. De organisatie kan dus nog wel wat extra bijdrages gebruiken.