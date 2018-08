Klassementsleider Grou verliest koppositie door aanvaring

Grou verliest de koppositie in het algemeen klassement na een aanvaring met Woudsend. Het skûtsje van Woudsend lag over bakboord, en had voorrang. Grou zat fout, en krijgt 14 punten. Dat heeft de jury van de SKS besloten. De aanvaring was aan het begin van de wedstrijd bij Woudsend, bij de bovenste ton.