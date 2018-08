Waterschap heft per direct het beregeningsverbod op

"We hadden het beregeningsverbod vorige week al deels versoepeld", zegt Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân. "Maar de hoeveelheid regen, gemiddeld 45 millimeter in de provincie, heeft er toch voor gezorgd dat we voldoende water in de systemen hebben."

"Toen we te weinig water in ons systeem kregen, hebben we op sommige plekken extra gehekkeld. Dat heeft zonder meer geholpen. Dat helpt zowel bij de aan- als bij de afvoer van het water."