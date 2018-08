Het weer zorgt vooral in het noordoosten van de provincie voor overlast. Door de regen staat in Burgum de Hornstrasingel blank. In Kollum is de bliksem ingeslagen in een boom in de Meester Andreasstraat. De boom is daardoor doormidden gespleten. De brandweer heeft de straat weer vrijgemaakt. Ook bij de wateroverlast in Damwâld is de brandweer ingeschakeld.