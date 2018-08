Gemeente Heerenveen: "Zwerfafval steeds groter probleem"

Op sommige plekken in de gemeente Heerenveen is er zoveel overlast van zwerfafval, dat er de komende periode extra gehandhaafd wordt. In september zet de gemeente bovendien in op een speciale bewustwordingscampagne. In Skoatterwâld wordt regelmatig afval gedumpt naast de ondergrondse afvalcontainers. In de woonwijk Nijehaske is de overlast zelfs zo groot dat er buitengewone opsporingsambtenaren worden ingezet. Die moeten op tijden buiten kantooruren nagaan of er rotzooi gedumpt wordt.