Fabio Jakobsen wint in Bolsward eerste etappe BinckBank Tour

De eerste etappe begon maandag kort na twaalven naast het Abe Lenstrastadion in Heerenveen. Al vroeg sprongen zes renners weg uit het peloton. De kopgroep bestond uit twee Nederlanders, drie Belgen en een Italiaan.

Onderweg naar Bolsward kregen de renners veel buien over zich heen. Na 112 kilometer via onder andere Joure, Oudemirdum, Stavoren, Hindeloopen en Workum kwamen de renners aan in Harkezijl. Daar begon een plaatselijke ronde van ruim twintig kilometer via Witmarsum en Hemert naar Bolsward.

In de laatste plaatselijke ronde, op twaalf kilometer van de finish, werd de kopgroep ingelopen. Daarna demarreerde Jan-Willem van Schip nog uit het peloton. Hij pakte zeventien seconden, maar kon zijn voorsprong niet vasthouden.

In de spannende spring won Fabio Jakobsen nipt voor Marcel Kittel en Caleb Ewan. De grote favoriet, Dylan Groenewegen, werd zesde.