UPDATE: Leeuwarden neemt revanche met derde dagzege bij Woudsend

Het skûtsje fan Leeuwarden is bij Woudsend als eerste over de finish gekomen. Het is al de derde keer dit kampioenschap dat Leeuwarden de snelste is. In de openingswedstrijd bij Grou was Leeuwarden al eerste, en op de Langwarder Wielen ook. Op de finish maakten de bemanningsleden duidelijk dat ze het niet eens zijn met een uitspraak van de zeilraad. Er was niet één die juichte.