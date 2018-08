VIDEO: Wielrenners onderweg van Heerenveen naar Bolsward

De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen is de grote favoriet in de eerste etappe. "Het ligt vandaag een beetje aan de wind, maar de kans op een sprint is aanwezig. Het is een lastige aankomst, met een lang stuk rechtdoor. Moeilijk om te timen, maar we gaan ons best doen." Andere belangrijke kanshebbers zijn Michael Mattews, Caleb Ewan en Marcel Kittel.

Het is de derde keer op rij dat de BinckBank Tour door Fryslân komt. Dat was de afspraak, maar dit was voorlopig wel de laatste keer, zegt koersdirecteur Rob Discart.