Al 731.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek Maarten van der Weijden

Van der Weijden maakte dat maandag bekend toen hij in Workum een trainingsrondje van ongeveer vijf kilometer maakte. Hij deed dat samen met Maarten Offinga, CDA-wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, die in zijn vrije tijd veel aan amateur-duursporten doet. Offinga zal Van der Weijden komend weekend ook bijstaan bij de echte tocht. Hij zwemt dan, in met name zijn eigen gemeente, enkele kilometers mee.