LIVE: Skûtsjeschippers niet bang op broeierig water bij Woudsend

Een broeierige Hegemer Mar is het strijdtoneel van de zevende wedstrijd van de SKS. De weerman van de SKS verwacht een zuidwestenwind, kracht drie, die tijdens de wedstrijd ruimt en in kracht toeneemt. Na een uitspraak van de zeilraad doet Heerenveen weer mee in de top van het klassement. Grou is koploper.