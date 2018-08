Hoger beroep over aanvaring brengt Heerenveen terug in top drie

Volgens de zeilraad had het skûtsje van Leeuwarden geen voorrang, omdat het door de wind ging. Wie dat doet, moet vrij blijven van alle andere schepen. Leeuwarden had ook protest aangetekend. Volgens schipper Willem Zwaga moest hij wel draaien, omdat hij anders tegen Woudsend aan was gevaren. Volgens de zeilraad telt dat skûtsje in dit geval niet als 'hindernis'. en daarom is het protest van Leeuwarden niet toegekend. Leeuwarden had al 14 punten, daar verandert niets aan.