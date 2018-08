Inbrekers laten bewoonsters schrikken

De man schrok op zijn beurt van de vrouw, en hij vluchtte snel weg. Door de schrik kon de vrouw geen signalement doorgeven. De inbreker was binnengekomen door de tuindeuren te forceren.

Vrijdag was er in de Wiardastraat, om de hoek van de Huizumerlaan, ook al een inbraak. Ook daar werd de inbreker betrapt door de bewoonster. Hij had een tas vol spullen bij zich, die van diefstal afkomstig waren. Er zat onder andere een computer in. Volgens de vrouw was de inbreker een tengere man van 18 tot 25 jaar, met een korte broek en een trainingsjasje aan, en een petje op.