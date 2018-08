"Right foot up, left foot down", Bart Bendie kan het wel dromen

Zenuwachtig is Bendie niet voor komende vrijdag, zaterdag en zondag. Daar heeft hij ook geen tijd voor. "Het punt is, ik ben zo bezig met mijn taak. Ik spring van het bordes af, dan moet ik nog iets doen. Dan loop ik terug. En op het moment dat ik weer naar boven geklommen ben, dan ben ik weer aan de beurt. Per minuut heb ik misschien maar 10 seconden om rond te kijken. En als ik me dan voorstel dat er duizenden mensen naast de weg staan te kijken. Tja, ik sta tussen een reus. Mensen zien mij niet. Ik ben bang dat het als een schim aan mij voorbij trekt en dat ik 's avonds op tv moet gaan kijken hoe het er nou uiteindelijk uit heeft gezien."