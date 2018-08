VIDEO: Bolsward presenteert wielerploegen BinckBank Tour

Er doen in totaal 23 ploegen mee aan de BinckBank Tour. In Bolsward voeren sloepen door de grachten om de wielrenners voor te stellen. Niet alle bootjes zaten vol. Veel deelnemers stonden zondag nog aan de start van het EK in Glasgow.

Toch waren er al wel een aantal toppers zoals Dylan Groenewegen. Hij won dit jaar twee etappes in de Tour de France. Ook Tom-Jelte Slagter was van de partij. De eerste etappe gaat voor een groot gedeelte door zijn trainingsgebied in de buurt van zijn woonplaats Nij Beets.