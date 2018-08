Partuur Tuinenga wint met overmacht kaatspartij in Harlingen

Het partuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra heeft zondagmiddag de hoofdklassepartij in Harlingen gewonnen. In de finale waren de drie te sterk voor Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma (5-0 6-4). Het was alweer de derde winst op rij voor Tuinenga's partuur.