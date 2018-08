VIDEO: Leeuwarden oneens met jury-uitspraak over aanvaring bij Stavoren

De schippers van Leeuwarden en Heerenveen hadden beide protest ingediend naar aanleiding van een aanvaring bij de bovenste ton. Beide skûtsjes hebben na die aanvaring het wedstrijdwater met averij verlaten. Dat levert de maximale 14 punten op.

De jury had de protesten afgewezen, maar daar is Zwaga het niet mee eens. De Zeilraad van de SKS moet zich er nu over buigen. Dat is een club mensen die daar door de SKS voor is aangewezen.

De Zeilraad komt maandagochtend om 09:00 uur bijeen. Het is de bedoeling dat de uitspraak bij de routebespreking voor de wedstrijd bij Woudsend bekend wordt gemaakt.