Zonderland gaat voor nieuwe hoofdprijs op EK in Glasgow

In 2014 liet Zonderland zich voor de tweede keer kronen tot de beste van de wereld aan de rekstok. Dat was op het WK in het Chinese Nanning. Daarna volgde een periode waarin Zonderland afstudeerde als arts, maar sportief de nodige tegenslagen te verwerken kreeg. Het WK in Glasgow (2015) liep individueel op een drama uit (32e op rek), en bij de Spelen van Rio 2016 vloog hij als titelverdediger uit de rekstok.

Vorig jaar was er eerherstel met de tweede plaats achter de Kroaat Tin Srbic in de WK-finale in Montreal. Srbic ontbreekt in Glasgow waar Zonderland met de hoogste score (14.333) tot de finale doordrong. De finale begint om 18.40 uur Nederlandse tijd.