De Vries komt na val op FK met schrik vrij: "Paar biertjes kan"

"Wel goed", zei de pechvogel. "Ik heb geen pijn. Om het enkel heb ik nu een mooi stukje verband en gips gekregen. Dat heeft de zuster mooi gedaan."

De Vries lag bijna een uur in het zand na zijn val, waarbij zijn rechter enkel uit de kom raakte. "In het zandbed hebben ze mij even platgespoten. Toen hebben ze de enkel weer recht gezet en daarna ben ik naar het ziekenhuis gebracht en ingetaped. Het had slechter kunnen aflopen."