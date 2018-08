Ysbrand Galama wint Fries kampioenschap fierljeppen

Bij de FK fierljeppen zaterdag heeft Ysbrand Galama de Friese titel op zijn naam geschreven. Met een sprong van 19,85 meter was de ljepper uit It Heidenskip in Winsum de beste. Bij de vrouwen won Sigrid Bokma uit Hindeloopen, terwijl bij de junioren Wietse Nauta uit IJlst naar het goud ljepte.