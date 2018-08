SC Cambuur wint geheime oefenpot van Jong Ajax

Cambuur kwam al in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Robin Maulun. In de 30ste minuut kon de middenvelder de bal na een mooie combinatie met Van Kippersluis en Conraad achter doelman Van Leer schuiven.

De Leeuwarders speelden een goede wedstrijd en kregen in de tweede helft meerdere kansen om de score verder uit te bouwen. Toch duurde het nog tot en met de 72ste minuut voordat de bal opnieuw in het Amsterdamse doel lag. Emmanuel Mbende kon in een klutssituatie de bal achter Van Leer koppen.

Jong Ajax deed ook nog wat terug: in de 87ste minuut maakte Jensen de 1-2 voor de Amsterdammers. Waarmee ook de einduitslag vast stond.

De Leeuwarders beginnen aankomende vrijdag met het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, dit doen ze in een uitwedstrijd in Nijmegen tegen NEC.