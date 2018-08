Gezocht: oude truien om 2018 nieuwe Friese Truien van te maken

De truien worden na de inzamelingsactie geselecteerd op kleur, waarna de kleding zal worden teruggebracht tot vezels. Hierna worden deze vezels gecombineerd met linnen uit het Vlasmuseum om weer nieuw materiaal te maken. Met dit materiaal kunnen dan nieuwe Friese truien worden gemaakt.

Het is de bedoeling dat er in totaal 2018 truien worden gemaakt. Half september moeten de eerste truien klaar zijn, om dan in oktober de rest klaar te maken. De truien kunnen vandaag nog worden ingeleverd tot en met vijf uur 's middags, in het Vlasmuseum in Ee.