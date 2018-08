Omrop TIP: Buro de Vries live in Hantum

Noordoost-Fryslân is een van de regio's die het meest last heeft van de krimp. Toch blijkt dat het dorp Hantum daarop een uitzondering is. De bevolking is daar de afgelopen tien jaar juist met 12% gegroeid. Hoe kan dat? En wat is daarbij de invloed van het eigen dorpsprogramma 'Hantum Vitaal' waarin verwaarloosde huizen worden opgeknapt? Buro de Vries zoekt het zondag uit in een live radioprogramma vanaf het terras van het café De Terp. Wat is het geheim waarom mensen van buiten naar het dorp toe komen, en daar investeren in kostbare verbouwingsplannen? Dorpsbewoners en nieuwkomers vertellen hun verhaal.