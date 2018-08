Van der Velde neemt boekhandel Waanders over

Boekhandel Van der Velde in Leeuwarden neemt de Zwolse boekhandel Waanders over. 'Waanders in de Broeren' zit in de voormalige Broerenkerk in het centrum van de Hanzestaden, en wordt gezien als een van de mooiste boekhandels van Nederland. Bij de boekhandel hoort ook de brasserie 'Smaak in de Broeren', die ook in de kerk zit.