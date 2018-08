Olde Riekerink over winst in Zwolle: "Compliment aan de spelers"

"Een ongelooflijk compliment aan de spelers", zei Olde Riekerink, "dat we dit over de streep hebben getrokken. Ik vind dat de jongens het met name in de tweede helft uitstekend hebben gedaan."

De trainer zag PEC Zwolle het initiatief in de beginfase overnemen. "We begonnen goed aan de wedstrijd, de eerste tien minuten. Op een gegeven moment gingen we wat naar achteren hangen, maar na de goal van Morten kwamen we weer beter in de wedstrijd."

Dat zijn ploeg in de tweede helft veerkracht toonde, verraste Olde Riekerink niet. "Na de nederlagen tegen Hoffenheim en Levante zag ik al wel dat de jongens elkaar niet lieten stikken."