SC Heerenveen begint seizoen met overwinning op PEC Zwolle

Rode kaart

In de tweede helft was er opnieuw een hoofdrol voor Thorsby, maar nu in negatief opzicht. De middenvelder maakte hands in het zestienmetergebied, waarna Higler voor de tweede keer deze avond PEC Zwolle een penalty gaf. Opnieuw ging Van Duinen achter de bal staan en opnieuw schoot de spits de strafschop binnen (2-3).

PEC Zwolle ging op zoek naar de gelijkmaker en was enkele keren dichtbij. Daniel Høegh haalde halverwege het tweede bedrijf een inzet van Zian Flemming van de lijn. Heerenveen hield stand en begon zodoende met een overwinning aan de competitie.