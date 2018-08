Marten Walinga wint eerste wereldkampioenschap Fries dammen

Walinga had Georgiev eerder in het toernooi ook al verslagen, maar volgens waarnemers was het duo aan elkaar gewaagd. In de extra wedstrijd bleek Walinga net even wat slimmer dan. Georgiev kwam naar eigen zeggen in de barrage in tijdsnood om alle mogelijkheden goed af te wegen. In de barrage hadden de twee finalisten elk een halfuur speeltijd plus tien tellen voor elke zet.