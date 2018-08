Harkemase Boys krijgt met gps-robot Friese primeur

160 euro

De kalk in de machine wordt verzorgd door Eize Linstra. "Ik had er een paar maanden geleden al over gehoord, dat ze het hier in Nederland zouden gaan introduceren. Toen heb ik contact gezocht met de eigenaren. Ik lever zelf de kalk aan de meeste voetbalclubs in de drie noordelijke provincies. Het lijkt me wel wat om de clubs hiermee te helpen."

Linstra heeft het druk met de aanvragen. "Het kost de clubs 160 euro, exclusief btw. Mijn agenda is al vol. Er staan zo'n 40 à 50 velden in die we van kalk gaan voorzien."