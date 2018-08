VIDEO: Wie zijn de kanshebbers op het FK fierljeppen?

Bij de mannen is Nard Brandsma de grote favoriet. Hij is titelhouder. Vorig jaar won hij met 20.72 meter zijn eerste Sulveren Pols. Dit seizoen scherpte hij zijn persoonlijk record aan met 21.54. Hij voert ook het klassement aan en dus is hij de te kloppen man.

Een belangrijke uitdager is Thewis Hobma. Hij pakte in 2011 met 20.83 zijn eerste en tot nu toe enige titel. Dat jaar won hij ook het Koningsljeppen. Dat deed hij dit jaar ook...

En wat kan Oane Galama? Hij schreef in 2016 historie met een reuzensprong: 21.08 meter. Daarna emigreerde hij naar Nieuw-Zeeland, maar nu is hij even terug. Kan hij misschien verrassen?

Een andere deelnemer die al een keer het verst van iedereen ljepte op het FK is Hannes Scherjon. Als junior ljepte hij in 2006 naar 19.69 en toen won hij dus de Sulveren Pols.

Een van de kandidaten voor de Sulveren Pols van dit jaar is ook Freark Kramer. De junior ljepte dit jaar al meerdere keren verder dan de senioren.