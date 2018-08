Leeuwarder over noodweer Ardèche: "De zwembaden zijn overstroomd"

Nout vindt het eigenlijk vervelender voor de lokale kanoverhuurder. De rivier Ardèche is op sommige plekken wel drie meter omhoog gekomen. "Er mag nu twee dagen niet worden gekanood. Dat is een fikse schadepost. Je zag de kanosluis niet eens meer door het water."

De rivier die normaal zo rustig en doorzichtig is, veranderde donderdag in een grote modderstroom. De rust is nu terug bij Nout. Hij zat alweer aan de koffie en de strakblauwe lucht is er ook weer.

"Het was even ellendig, maar het valt hier wel wat mee. Er was geen grote storm zoals in andere gebieden en we hoefden gelukkig ook niet te evacueren. Ik hoop nu vooral dat de zwembaden op tijd schoon zijn. Dan gaan we morgen vrolijk verder."