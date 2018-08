Wetterskip Fryslân: "Beregeningsverbod in elk geval nog twee weken van kracht"

"De komende weken wordt er nog weinig neerslag en veel verdamping verwacht. Daarom kunnen we het verbod nog niet opheffen", zegt Marian Jager van Wetterskip Fryslân. Aangeven wanneer het verbod wordt opgeheven, is niet mogelijk. "Het is heel erg lastig aan te geven", volgens Jager. "We kijken de komende twee weken goed vooruit, maar in die periode verwachten we niet dat we kunnen overgaan tot het opheffen van de maatregelen."

Het heeft de afgelopen dagen wel wat geregend en de temperatuur is wat gezakt, maar dat is nog niet genoeg om de droogte weg te nemen. "De temperatuur scheelt in de verdamping. Maar wat er valt, dat compenseert nog niet met wat er in totaliteit nodig is."