Kunstenares maakt Fries paard van turf

Ten Busschen is als artiest gespecialiseerd in peat-art, oftewel 'turfkunst'. Daar is ze vrijwel uniek in. De kunstenares werkt al circa zeven jaar met turf. Ze werkt met olie en water om de organische stof goed bij elkaar te houden. De grondstof komt uit Estland, omdat er in Nederland geen turf meer wordt gewonnen.

Bezoekers

Het paart van turf trok de afgelopen weken zo'n 300 tot 400 bezoekers per dag. Toeristen, maar ook Friezen, waren benieuwd naar de 'kunst van turf'. Het kunstwerk is bedoeld voor een groepsexpositie over het Fries paard van verschillende kunstenaars die eind deze week wordt geopend in streekmuseum Opsterland in Gorredijk. Het paard wordt donderdag met een speciaal turfschip naar het museum vervoerd.