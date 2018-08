Vooruitblik op het nieuwe eredivisieseizoen van SC Heerenveen

Er zijn spelers vertrokken, en anderen zijn erbij gekomen. Van wie verwacht je het meest?

Er is niet veel gebeurd bij Heerenveen. Het vertrek van Dumfries kost wel punten. Hij scoorde vier keer, en gaf zeven assists. Floranus us ivergenomen, maar Schmidt lijkt een basisplaats te pakken. Reza Goochannejhad is weg, maar ik denk dat Heerenveen er met Lammers niet minder op is geworden. Ik heb het idee dat hij een echte doelpuntenmaker is, en dat hij een klik heeft met Michel Vlap. De vraag is wel of hij goed genoeg bediend wordt. Mihajlovic en vooral Zeneli zijn vleugelspitsen die vooral voor de eigen actie gaan. Maar om antwoord te geven op de vraag: van Lammers verwacht ik het meeste.