Rijkswaterstaat verwijdert hooogovenslakkenhobbels uit A32

Het werk aan de weg begint in 2019. Tot die tijd worden automobilisten met borden gewaarschuwd voor de hobbels.

De hobbels in de A32 worden veroorzaakt door hoogovenslakken. Die zijn in de jaren '90 gebruikt als fundering van de snelweg. Jaren later blijkt dat ze uitzetten. Ze drukken het wegdek en een onderlaag omhoog. Daardoor komen de hobbels in de weg.

Ingrijpend en duur

Om de weg te herstellen moet de fundering van de weg worden aangepakt. Dat in ingrijpend en duur, en het zorgt voor veel overlast, zegt Rijkswaterstaat.

Een deel van het werk zou eigenlijk in 2018 gedaan worden, maar vanwege de verwachte drukte bij de evenementen van Culturele Hoofdstad wordt dat een jaar later. Er worden nu wel borden aan de weg gezet om mensen te waarschuwen voor de hobbels.

De hobbels kwamen eerder dit jaar in het nieuws door een actie van Christiaan Okkema uit Goutum. Hij had onder andere een ingezonden brief geschreven aan de Leeuwarder Courant, en hij vertelde op Omrop Fryslân over de grote overlast die de hobbels veroorzaken voor automobilisten.