MCL wil dat iedereen een fietshelm draagt

Slecht weer, een slechte weg, op de telefoon kijken of iemand anders die op zijn of haar telefoon kijkt: het is allemaal van invloed bij een fietsongeluk. Maar e-bikes zijn snel, ongeveer 10 kilo zwaarder dan een normale fiets en omdat ze licht trappen, is het voor andere weggebruikers niet goed te zien hoe snel een e-bike gaat.

Jeroen Poos, traumachirurg bij het MCL, zag op de spoedeisende hulp in een week tijd een stuk of drie mensen binnenkomen met verwondingen door een ongeluk met een e-bike. Dat was zo opvallend dat er een onderzoek is gestart.

Een gebroken arm én gebroken ribben

Daaruit doet blijken dat slachtoffers van een fietsongeluk met een e-bike vaker letsel aan het hoofd hebben en dat deze verwondingen erger zijn dan bij slachtoffers die ten val komen met een gewone fiets. Daarnaast hebben e-bikers twee keer zo vaak meervoudige verwondingen, dus bijvoorbeeld een gebroken arm én gebroken ribben.

Een helmplicht voor e-bikers is volgens Poos niet nodig, maar zou wel verstandig zijn. Met een helm kan hoofdletsel met 60 tot 80 procent worden verminderd bij een ongeluk. Van de mensen met hersenletsel, ook al is het een lichte variant, heeft 25 procent na een jaar nog klachten als concentratieproblemen, evenwichtsstoornissen en hoofdpijn. Dat kan Poos niet verhelpen, 'maar een helm wel'.