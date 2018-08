Omrop TIP: Fierljep Kafee mei Gerrit de Boer

It is alwer de fyfde edysje fan it Fierljep Kafee. Presintator Gerrit de Boer en sidekick Murk Haanstra prate it earste lustrum mei tal fan ljeppers dy't yn 1968 aktyf wiene. Sy komme del mei prachtige ferhalen oer de akkommodaasjes fan doe. Fierder komt de nije technyk fan de topljeppers yn harren jacht op it Nederlânsk rekôr (22.21m, Jaco de Groot) oan bar. Ljeppers Hannes Scherjon, Nard Brandsma en Thewis Hobma fertelle yn it Fierljep Kafee hoe't dat wurket. De livemuzyk wurdt fersoarge troch The Lucky Daltons.

Dêrneist is der yn it programma spesjaal omtinken foar it jier 2005, it alderearste jier dat it FK live op TV te sjen wie. Ek wurdt der praat oer de dei fan moarn mei alle favoriten: wa wint dit jier de Sulveren Pols? En hoe sit it mei de ûntwikkeling fan it frouljusljeppen, no't de beide kopfroulju Marrit van der Wal en Klaske Nauta ûntbrekke?