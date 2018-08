De Reuzen lopen negen routes door Leeuwarden

Kleine straten

Leeuwarden is geen Montreal, Santiago de Chile of Perth, maar is compact en heeft kleine straten. Dat is voor Royal de Luxe nieuw en een uitdaging. Toch slaan ze de kleine straten in Leeuwarden niet over. Zo gaat het meisje door de Sint Jacobsstraat, een smal stuk van de Nieuwestad naar de Eewal.