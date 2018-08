Waterschappen waarschuwen na hoosbuien voor vuil water

Blauwalg

Het water in vijvers, meren en rivieren was de laatste weken door de hittegolf al vervuild met bijvoorbeeld blauwalg. Ook het water dat na een hoosbui op straat blijft staan, kan vervuild zijn.

Mensen kunnen daarom beter niet zwemmen of spelen in het oppervlaktewater en hun hond of ander huisdier er niet van te laten drinken.