Jaar cel geëist tegen Roemeense winkeldief

De dieven handelden altijd op dezelfde manier: ze kwamen met kleine groepjes achterelkaar de supermarkt in en verborgen de buit dan onder hun jas. Hierna liepen ze in kleine groepjes de winkel ook weer uit.

Scheermesjes en babypoeder

Volgens het Openbaar Ministerie had de groep gekozen voor scheermesjes en babypoeder, omdat dat gemakkelijk te verhandelen is op de zwarte markt. De verdachte die vandaag voor de rechter verscheen, is al eerder veroordeeld voor diefstal. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak in de zaak.